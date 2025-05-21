فرصة العمر أوعي تفوتك.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل أهم الشروط وأماكن التقديم.. التفاصيل كاملة

شقق سكن لكل المصريين 7، شهدت ساعات البحث الأخيرة رواجا في البحث عن كراسة شروط سكن لكل المصريين حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى عن كراسة الشروط التي طرحها لحوالي 15 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 90 متر وحتى 127 متر بأنظمة سداد تصل الي 36 شهر واليوم سيكون موضوع حديثنا عن تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين وأهم شروط الحصول على هذه الوحدات فتابعونا.

رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

تم الأعلان عن كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بإعلان سكن لكل المصريين 7 والتي تم من خلالها الكشف عن تفاصيل شروط الوحدات السكنية من شروط الحجز والاشتراطات العامة وشروط الحجز والمواصفات وطريقة السداد ويمكن للراغبين في الاطلاع عليها لمعرفة تفاصيل هذه الوحدات يمكن تحميلها بصيغة pdf من هنا.

تفاصيل طرح شقق سكن لكل المصريين 7

في الطرح الجديد على سكن لكل المصريين 7 يتم طرح ثلاثة أنواع من الوحدات والتي تأتي على النحو التالي:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري: عدد الوحدات الجاهزة للتسليم هو 396 وحدة.

وحدات بتسليم خلال 18 شهرًا: وهناك وحدات ستكون جاهزة للتسليم خلال 18 شهر وعددها 9872 وحدة.

وحدات بتسليم خلال 36 شهرًا: وهناك وحدات ستكون جاهزة للتسليم خلال 36 شهر وعددها 5372 وحدة.

شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

حتى يتم التقديم على سكن لكل المصريين 7 هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا وليس مؤسسة أو شركة.

الا يقل عمرالمتقدم عن 21 عام عند التقديم على الوحدات.

يحذر على الأسرة الواحدة الزوج والزوجة والأبناء القصر أن يتم تقديم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فقط.

عدم الاستفادة من أي مشروعات أو وحدات الإسكان الاجتماعي الأخرى مثل مشروع دار مصر، أو سكن مصر.

لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 7

في الطرح الأول من شقق الاسكان الاجتماعي وهو السكن لكل المصريين 7 يتم طرح 15000 وحدة موزعة على محافظات الجمهورية حيث تأتي اماكن شقق سكن لكل المصريين 7 في الأماكن التالية:

سكن لكل المصريين 7 في الدقهلية «جمصة».

سكن لكل المصريين 7 حدائق العاصمة.

سكن لكل المصريين 7 في رشيد.

سكن لكل المصريين 7 في العلمين الجديدة.

سكن لكل المصريين 7 في بني سويف الجديدة.

سكن لكل المصريين 7 في المنيا الجديدة.

سكن لكل المصريين 7 في ناصر غرب أسيوط.

سكن لكل المصريين 7 في أسوان الجديدة.

سكن لكل المصريين 7 بدر.

سكن لكل المصريين 7 في 6 أكتوبر.

سكن لكل المصريين 7 حدائق أكتوبر.

سكن لكل المصريين 7 في العاشر من رمضان.

سكن لكل المصريين 7 في 15 مايو.

سكن لكل المصريين 7 في دمياط «شطا – تل وردة».

سكن لكل المصريين 7 في البحر الأحمر «الغردقة».

سكن لكل المصريين 7 في المنيا «مغاغة».

سكن لكل المصريين 7 في مطروح.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 7

تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 7 ما بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.