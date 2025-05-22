“في أقل من دقيقة” .. كيفية ضبط تردد كراميش الجديد 2025 على جهازك بدون أي مشاكل

قنوات الأطفال لها دور كبير في تنشئة الأطفال من خلال المحتوى التعليمي الترفيهي الذي تقدمه، وتعد قناة كراميش من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي تعليمي مميز مناسب، وفي الوقت الراهن تبحث الأمهات دائمًا عن التردد الجديد لهذا المسلسل من أجل الاستمتاع بالبرامج المميزة التي تقدمها القناة، لذلك اليوم عبر البديل سنشير إلى أحدث تردد قناة كراميش الجديد 2025 على النايل سات.

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات 2025

دائمًا ما تحرص قناة كراميش على تقديم ما هو أفضل للمشاهدين لذلك تقوم بتغيير التردد الخاص بها من وقت لأخر من أجل ضمان البث بجودة بث وصوت عالية، ويأتي التردد الجديد للقناة على النحو التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة كراميش الجديد على عرب سات

يمكنكم أيضًا استقبال قناة كراميش عبر القمر الصناعي عرب سات وفقًا للبيانات التالية:

التردد: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تنزيل قناة كراميش على الرسيفر

لإضافة تردد قناة كراميش الجديد على جهاز الاستقبال (الرسيفر)، يجب اتباع الخطوات التالية: