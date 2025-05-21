“results.mlazemna.com” رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي 2025 في محافظات العراق

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج السادس الابتدائي 2025 بالعراق، فيما أعلنت وزارة التربية العراقية عن الروابط الرسمية الخاصة بالحصول على النتيجة بشكل أونلاين، وتعتبر نتيجة الصف السادس الابتدائي مهمة جدا لأنها ستتيح للطلاب إمكانية الانتقال إلى مرحلة جديدة وهي التعليم المتوسط وفور الانتهاء من تصحيح النتيجة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

رابط استعلام نتائج السادس الابتدائي

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن الطريقة الخاصة بالاستعلام عن نتيجة الساس الابتدائي الدور الأول، وقد بدأت تلك الامتحانات في الحادي عشر من شهر مايو الجاري وهي مستمرة حتى يوم السابع والعشرين من مايو وفور الانتهاء من الامتحانات وعملية التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة فورا من خلال موقع الوزارة الرسمي كما يمكن الاستعلام من خلال موقع نتائجنا.

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر نتائجنا

ولتسهيل طريقة الحصول على النتيجة يمكن استخدام موقع نتائجنا من خلال تلك الخطوات:

يتم تسجيل دخول الطالب إلى موقع نتائجنا أو موقع نتيجة.

ثم ينقر على الزر الخاص بنتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

وبعدها يختار الطالب العام الدراسي الحالي 2024/2025.

ثم قم بتحديد المحافظة المنتمي لها الطالب عبر القائمة.

وبعدها يتم الضغط على الزر الخاص بتحميل النتائج بطريقة pdf.

باستخدام رقم الطالب الامتحاني يمكن البحث عن نتيجة الطالب.

ثم يتم النقر على الزر الخاص بعرض النتيجة وستظهر بعدها النتيجة في الحال.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق

وقد تم تأجيل امتحانات الصف السادس الابتدائي بسبب القمة العربية المنعقدة ببغداد، وقد بدأ الطلاب في أداء امتحاناتهم منذ يوم 11 من مايو 2025 حيث امتحن الطلاب في أول يوم مادة اللغة العربية، وستستمر حتى 27 من الشهر نفسه وبعدها ستبدأ مرحلة تصحيح الامتحانات.