HONOR 400: وحش تقني جديد بشاشة خارقة وكاميرا 200 ميجابكسل المواصفات الكاملة والسعر المتوقع

تستعد شركة HONOR لإطلاق هاتفها الجديد HONOR 400 في 21 مايو 2025 خلال حدث عالمي في لندن، يتوقع أن يكون هذا الهاتف ترقية ملحوظة لسلسلة HONOR 300، مع تحسينات كبيرة في الأداء والكاميرا وعمر البطارية، فإذا كنت من محبي إقتناء الهواتف الجديدة تابع معنا هذا المقال، حيث سنستعرض فيه أهم المواصفات والمميزات التي يقدمها هتف هونر الجديد.

المواصفات التقنية لهاتف HONOR 400

تأتى الشاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة، ودقة 1240 × 2800 بكسل ومعدل التحديث 120 هرتز، أما عن السطوع الأقصى يكون حتى 5000 شمعة، مما يضمن وضوحًا ممتازًا تحت أشعة الشمس.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 نانومتر) .

نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة MagicOS 9.0 .

الذاكرة: خيارات متعددة تشمل 8/12/16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) .

التخزين: 256/512 جيجابايت، دون دعم لبطاقات microSD.

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 وتقنية التثبيت البصري (OIS) وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية 112 درجة.

كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

كما أنه يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini وCircle to Search وAI Eraser.

البطارية: بأتى الهاتف ببطارية كبيرة 5000 ملى أمبير.

الشحن السريع: دعم شحن سلكي بقوة 66 واط.

الشحن اللاسلكي: دعم شحن لاسلكي بقدرة 15 واط وشحن عكسي بقدرة 5 واط.

الأبعاد: 156.5 × 74.6 × 7.3 ملم.

الوزن: 184 جرام .

مقاومة الماء والغبار: تصنيف IP65 .

الألوان المتاحة: أسود وذهبي/رمادي.

سعر هاتف هونر HONOR 400

من المتوقع أن يبدأ سعر HONOR 400 من 499 يورو للنسخة التي تحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، بالنسبة للسوق المصري، يتوقع أن يتراوح السعر بين 20,000 و25,000 جنيه مصري، اعتمادًا على الضرائب والرسوم المحلية.