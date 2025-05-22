تغطية اكتتاب شركة طيران الناس وتحديد سعر الطرح النهائي للسهم الواحد.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال باعتبارها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأول لشركة طيران ناس وهي إحدى أشهر شركات الطيران في المملكة العربية السعودية عن سعر الطرح النهائي للسهم الواحد المطروح من أسهمها وقد جاء ذلك بعد فترة من بدء الاكتتاب في أسهم الشركة، تعرف معنا في هذا المقال على سعر الطرح النهائي في اكتتاب أسهم الشركة وأهم التفاصيل التي تخص هذا الطرح.

سعر الطرح النهائي لأسهم شركة طيران ناس

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن سعر الطرح النهائي للسهم الواحد من أسهمها وجاء عند 80 ريال سعودي وفقا للبيان الذي أصدرته الشركة والتي أشارت خلاله أيضا إلى أن حجم الطرح بلغ 4.1 مليار ريال سعودي وبقيمة سوقية متوقعة لتلك الشركة الإدراج تبلغ 13.7 مليار ريال سعودي.

وقد شهد طرح أسهم الشركة إقبال مؤسسي كبير من المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين حيث سجلت عدد مرات التغطية بالنسبة للمؤسسات بمعدل 100 مرة بإجمالي طلبات بلغت قيمتها أكثر من 409 مليارات ريال سعودي وبذلك يعتبر طرح طيران ناس أضخم اكتتاب سجل أوامر حتى الآن ويعود ذلك إلى ثقة المستثمرين في الشركة.

موعد اكتتاب شركة طيران ناس للأفراد

وكانت الشركة قد أعلنت خلال نشرة الإصدار الخاصة بها أهم المعلومات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركة بالنسبة للمكتتبين الأفراد وكذلك الفئات ومن بينهم تحديد الموعد المخصص للاكتتاب في أسهم الشركة وكذلك عدد الأسهم المطروحة ونسبة الطرح.

ومن المقرر بدء الإكتتاب في أسهم شركة طيران ناس بنسبة 20% للمكتتبين الأفراد خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو 2025 كما يستمر الاكتتاب حتى اليوم الثاني من شهر يونيو المقبل على أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في وقت لاحق.