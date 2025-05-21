“في 5 خطوات ومن موبايلك” .. طريقة فتح حساب جديد في بنك الخرطوم عبر تطبيق Bankak 2025

في إطار سعي الحكومة المستمر في التطور الرقمي مع توفير عدد كبير من الخدمات الرقمية، وأعلن بنك الخرطوم في إطار ذلك تم توفير خدمة فتح الحساب أونلاين 2025 سواء للمواطنين داخل السوان أو المغتربين بالخارج، فمن السهل الآن فتح الحساب بدون الذهاب لأي فرع من الفروع، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى طريقة فتح حساب جديد في بنك الخرطوم عبر تطبيق Bankak 2025.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

من السهل الآن فتح حساب بنكي جديد من خلال الإنترنت للاستفادة من جميع الخدمات المالية على العملاء للمواطنين داخل أو خارج دولة السودان، وتأتي خطوات فتح الحساب على النحو التالي:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الحرطوم.

حدد اللغة المناسبة التي ترغب بها سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

انقر على تسجيل حساب جديد.

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة بدقة ومن البيانات المطلوب إدخالها الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وعدد من البيانات الأخرى.

إرفاق كل الأوراق والمستندات.

قراءة الشروط والأحكام.

انقر على إرسال.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

تم الكشف من قبل بنك الخرطوم رسميًا عن الشروط التي لابد من توافرها من أجل فتح حساب، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي: