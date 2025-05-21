اضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات 

تعد قناة طيور الجنة من أقوى قنوات الأطفال المتخصصة في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي خاص بالأطفال، ويبحث الكثيرون عن تردد قناة طيور الجنة الجديد من أجل متابعة كافة الأغاني الجديدة والبرامج الترفيهية والتعليمية، وتعكس نسبة مشاهدة القناة عن مدى حب العائلات لقناة طيور الجنة، فقد نالت القناة حب وإعجاب الملايين بالوطن العربي فمحتواها آمن ومناسب لجميع الفئات.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على الاقمار الصناعية

وقد قامت إدارة القناة بإطلاق قناة طيور الجنة بيبي والتي يتم بها بث الأغاني بدون توقف على مدار الأربع وعشرين ساعة، وبالتالي ستضمن استمتاع طفلك بالأناشيد المميزة والصور ذات الجودة الواضحة، ويمكنك تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات باستخدام تلك البيانات:

التردد هو: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كما يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة بيبي عبر القمر الصناعي عبر سات من خلال هذه البيانات:

التردد هو: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

طريقة تنزيل القناة على الريسفر

يمكن الاستمتاع بالمحتوى الخاص بقناة طيور الجنة على الريسفر من خلال تلك الخطوات: