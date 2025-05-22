فرحة وتعليم على مدار الساعة.. أحدث تردد لقناة وناسة بيبي 2025 على نايل سات

إذا كنت تبحثين عن قناة آمنة ومسلية لطفلك، فإن قناة وناسة بيبي هي واحدة من أفضل القنوات على الساحة، القناة متخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في عمر الروضة والسنوات الأولى، وتهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعليمهم القيم الجميلة بأسلوب ممتع وسهل.

قناة وناسة بيبي 2025

تقدم وناسة بيبي مزيجًا من الأغاني والأناشيد التعليمية التي تُناسب الأطفال في سنواتهم الأولى، مثل:

تعليم الحروف والأرقام .

أغاني عن النظافة والطاعة.

أناشيد النوم والتهدئة.

مقاطع مرئية مليئة بالألوان والحركة.

الأغاني تقدم باللهجة العربية البسيطة أو العربية الفصحى، مما يساعد الطفل على تعلم اللغة دون عناء.

تردد قناة وناسة بيبي 2025

لضمان مشاهدة القناة بجودة عالية وبدون تقطيع، إليك التردد الصحيح على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي (H) .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

طريقة ضبط القناة

ادخلي إلى إعدادات الرسيفر.

ثم اختاري “التثبيت اليدوي”.

حددي القمر الصناعي (نايل سات).

أضيفي بيانات التردد كما هي أعلاه.

اضغطي “بحث”، ثم احفظي القناة.

لا يقتصر دور قناة وناسة بيبي على عرض الأغاني المسلية فحسب، بل تقدم محتوى متوازنًا يهدف إلى تطوير المهارات الذهنية والاجتماعية لدى الأطفال من خلال الأغاني التفاعلية التي تعتمد على التكرار والإيقاع البسيط، يتعلم الطفل الحروف، الألوان، الأرقام، وأساسيات اللغة بطريقة مرحة، كما تحتوي القناة على مقاطع تعلم الأطفال العادات الصحية مثل غسل اليدين، احترام الآخرين، وتنظيم الوقت، مما يجعلها وسيلة مساندة للأمهات والآباء في التربية والتعليم داخل المنزل.

قناة وناسة بيبي ليست مجرد قناة أطفال، بل هي وسيلة آمنة وفعالة لتعليم طفلك وتنمية قدراته بطريقة ممتعة.