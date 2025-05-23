“الخــــــائن يقبـــــض عليـــــه” تـابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 osman kurulus في هذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية

ينتظر متابعوا مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 عرض تلك الحلقة الجديدة اليوم الأربعاء بعد طول انتظار وبعد تأجيل عرض الحلقة الأسبوع الماضي، ويتم عرض الحلقة بالعربية على قناة الفجر الجزائرية التي أصبحت من أهم القنوات المفصلة للمتابعين فهي تعرض المسلسلات بجودة عالية، وخصوصا هذا العمل الدرامي الضخم مسلسل عثمان وسنتعرف على مواعيد عرض المسلسل خلال السطور القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

سيتم عرض الحلقة 192 اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مايو وذلك على قناة إي تي في التركية في التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت تركيا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يمكن للمتابعين مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان بجودة كبيرة وبدون حدوث أي تقطيع عبر تلك الترددات الخاصة بالقنوات:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد هو: 12053.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي هو: النايل سات.

التردد هو: 12034.

استقطاب القناة هو: عمودي.

معدل الترميز هو: 27500.

تصحيح الخطأ هو: 3/4.

أحداث مثيرة ومتوقعة

ويترقب الكثيرون الحلقة 192 لأنه سيتم الكشف بها عن عدة خيوط متعلقة بمصير المؤسس عثمان والتطورات الخاصة بصراعاته مع الأعداء من المغول والبيزنطيين، ويتوقع في تلك الحلقة مشاهدة كمين جديد يتم نصبه لعثمان بواسطة أحد المقربين له والذي تحول إلى عدو له بالخفاء، كما سنشاهد التحالفات الغير متوقعة بين القبائل وبعضها من أجل مواجهة الخطر المشترك، وسنشاهد في الحلقة الجديدة عدة لحظات إنسانية وعاطفية بعائلة عثمان والتي ستظهر الجانب الإنساني من شخصية عثمان.