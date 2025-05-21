بجودة عالية.. استقبل أحدث تردد لقناة كراميش 2025 على نايل سات وعربسات

قناة كراميش هى واحدة من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم مزيجًا من الترفيه والتعليم من خلال الأغاني والبرامج التي تغرس القيم الأخلاقية والتربوية في نفوس الصغار تم إطلاق القناة للمرة الأولى في عام 2009، نجحت القناة في جذب انتباه الأطفال والأهالي على حد سواء، بفضل محتواها المميز والمناسب لجميع الأعمار.

قناة كراميش للأطفال 2025

تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد التعليمية، والبرامج الترفيهية، والرسوم المتحركة، التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم الإسلامية والعادات الإيجابية مثل الصدق، والطاعة، والنظافة، والتعاون، بأسلوب ممتع وجذاب، كما تعتمد القناة على اللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية البسيطة، مما يساعد الأطفال على تحسين لغتهم وفهمهم.

تردد قناة كراميش 2025

لضمان متابعة القناة بجودة عالية، قامت الإدارة بتحديث ترددها على الأقمار الصناعية، إليك الترددات الجديدة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي (V) .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

الجودة: HD

تردد قناة كراميش على عرب سات:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

الجودة: HD

أغانى قناة كراميش للأطفال

قناة كراميش عرفت منذ انطلاقها بأغانيها المحبوبة والموجهة للأطفال، والتي تجمع بين الترفيه والتربية، إليك قائمة بمجموعة من أشهر أغاني قناة كراميش: