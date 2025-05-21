الفرحة رجعت تاني مع لولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2025 علي النايل سات وعرب سات أستمتع بأجمل الأغاني طول اليوم

تردد قناة وناسة الجديد، هو واحد من أكثر الترددات بحثا حيث يزداد البحث عن القناه بشكل يومي فتقوم الامهات بتنزيل القناة لأبنائهم وإضافة جو من المرح والمتعة إلى وقتهم لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم بشكل فعال واليوم سيكون موضوع حديثنا عن تردد قناة وناسة سواء كان على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث تعمل إدارة القناة على تجديد وتحديث التردد بصورة مستمرة وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
تردد قناة وناسة الجديد 2025 علي النايل سات
يعشق الأطفال قناة وناسة كونها تقدم محتواها مميز من الأغاني الكرتونية التي تعتمد على شخصيات محببة للأطفال يتم من خلالها دمج التعليم بالترفيه في وسيلة مبتكرة لتعليم الأطفال حيث يأتي تردد قناة وناسة الجديد على قمر الصناعي نايل سات كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11430
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات
تحرص إدارة القناة على بث تردد قناة وناسة على الاقمار الصناعية المختلفة سواء كان القمر الصناعي عرب سات ونايل سات حيث يأتي تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
كيفية ضبط تردد قناة وناسة
حتى يتمكن الآباء والأمهات من ضبط تردد قناة وناسة على كلا من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات يمكنهم اتباع الخطوات التالية:
- اولا يتم الدخول الى قائمة الاعدادات من خلال الضغط على زر القائمة في الريموت كنترول وهو menu.
- ثم يتم الضغط على الإعدادات.
- يتم اختيار أيقونة التثبيت اليدوي أو البحث اليدوي.
- ثم يتم تحديد القمر الصناعي و ادخال التردد.
- يتم تحديد معامل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- وبعد إكمال إدخال البيانات يتم الضغط على موافق لبدء عملية البحث.
- الانتظار لبعض الوقت والانتهاء من البحث ثم الضغط على موافق ليتم حفظ القناة.