«عاجل الان» الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 وشروط الحصول على الدعم

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تزايدت معدلات البحث في الساعات الأخيرة حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أن الوزارة قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن التأخير في عملية أصدار أسماء الرعاية الاجتماعية ناتج عن أن الوزارة تدقق من عمليات البحث عن المستحقين واليوم سيكون موضوع حديثنا عن الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وشروط الحصول عليها في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

أن المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية يمكنهم القيام بالاستعلام عن الأسماء المقبولة للوجبة الأخيرة عبر الخطوات التالية:

أولا يتم التوجه إلى منصة مظلتي ويمكن الدخول لها من هنا.

يتم تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية الوطنية

من القائمة الظاهرة أمامك يتم اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة وهي الوجبة السابعة والأخيرة.

يتم اختيار المحافظة.

ومن ثم النقر على أيقونة استعلام لتنتقل إلى النافذة الخاصة بالاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها لقبول المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية وهي كما يلي:

لابد أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

كما يشترط الاقامة الدائمة على أراضي العراق.

عدم وجود دخل ثابت للمتقدم.

عدم امتلاك أصول عقارية أو أرضي مسجلة.

عدم الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.

المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الأشخاص المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل أن حوالي 70 الف سيكونوا من المستفيدين في العام الحالي بالرعاية وهذه الحالات المستحقة كالتالي: