“كيفية التسجيل في بنك الخرطوم” دليلك الشامل لفتح الحساب والاستفادة من الخدمات الرقمية

يعد بنك الخرطوم من أقدم وأكبر المؤسسات المصرفية في السودان ويتميز بتقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ومن خلال تطوره المستمر أصبح البنك يوفر حلولا رقمية متقدمة تتيح للعملاء فتح حسابات وإدارة أموالهم بسهولة وأمان، تهدف هذه المقالة إلى توضيح خطوات التسجيل في بنك الخرطوم سواء عبر الفروع أو من خلال الوسائل الإلكترونية.

كيفية التسجيل في بنك الخرطوم

أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا تماشيا مع التحول الرقمي في القطاع المصرفي، تتيح هذه الخدمة للعملاء الجدد إمكانية إنشاء حساب دون الحاجة إلى زيارة الفرع، تبدأ العملية بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ثم التوجه إلى بوابة “فتح حساب جديد”، يطلب من المستخدم إدخال بياناته الشخصية مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية أو الجواز، بالإضافة إلى رفع نسخة إلكترونية من الوثائق المطلوبة، بعد استكمال البيانات والموافقة على الشروط يتم إرسال الطلب إلى القسم المختص في البنك لمراجعته ويستلم العميل تأكيدا على البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف بمجرد الموافقة على فتح الحساب.

التسجيل عبر تطبيق بنكك (Bankak)

يعد تطبيق “بنكك” من أبرز تطبيقات المعاملات المالية في السودان ويتيح لمستخدميه الوصول إلى حساباتهم وإجراء التحويلات، دفع الفواتير، شراء الرصيد، والحصول على خدمات أخرى دون الحاجة لزيارة أي فرع، للتسجيل في التطبيق يجب على المستخدم تحميله من متجر التطبيقات المناسب ثم الضغط على خيار “تسجيل جديد” يمكن التسجيل باستخدام رقم الهاتف أو رقم الحساب المصرفي حيث يتم إرسال رمز تحقق لتأكيد الهوية ومن ثم يطلب إنشاء كلمة مرور خاصة.

المستندات المطلوبة للتسجيل

يشترط البنك توفر عدد من الوثائق الأساسية لإتمام عملية التسجيل، وهي: