“لـولـو الشطـــــورة“ تردد قناة وناسة بيبي 2025 على الأقمار الصناعية نايلسات وعربسات

يسعى كثير من الآباء والأمهات لمعرفة تردد قناة وناسة وهي من أشهر القنوات المتصدر على ساحة قنوات الأطفال، وقناة وناسة تحرص على تقديم البرامج التعليمية والترفيهية الهادفة فهي تستهدف الأطفال الصغار حيث تقدم برامج هادفة وممتعة في نفس الوقت وبأسلوب متميز وسلس، ويحرص أولياء الأمور على تنزيل القنوات الهادفة الخاصة بالأطفال، ويتم عرض العديد من الأغاني المسلية عبر القناة وهي محببة للأطفال.
تردد قناة وناسة
يمكن للمشاهدين الحصول على جودة فائقة عبر تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات وذلك من خلال استخدام تلك البيانات:
- التردد هو: 11430.
- الاستقطاب هو: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.
تردد قناة وناسة على عرب سات
كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات:
- التردد هو: 11270.
- الاستقطاب هو: أفقي.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- معامل تصحيح خطأ القناة: 3/4.
خطوات ضبط قناة وناسة عبر جهاز الاستقبال
يمكن تحميل قناة وناسة على جهاز الاستقبال عبر اتباع تلك الخطوات:
- ادخل إلى القائمة الرئيسية من خلال النقر على زر menu بالريموت كنترول.
- ثم اختر زر التركيب أو زر الإعدادت واضغط زر التثبيت اليدوي.
- بعدها قم بتحديد اسم القمر الصناعي سواء عرب سات أو النايل سات.
- ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالقناة من تردد ومعامل استقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وكذلك معدل الترميز.
- ومن ثم قم بالنقر على زر البحث عن القناة وانتظر بضع دقائق حتى تظهر قائمة بالقنوات فقم باختيار قناة وناسة.
- ثم اضغط على زر حفظ القناة حتى يتم تثبيت القناة وحفظ بياناتها في قائمة القنوات الموجودة على التلفاز.