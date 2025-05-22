“لـولـو الشطـــــورة“ تردد قناة وناسة بيبي 2025 على الأقمار الصناعية نايلسات وعربسات

يسعى كثير من الآباء والأمهات لمعرفة تردد قناة وناسة وهي من أشهر القنوات المتصدر على ساحة قنوات الأطفال، وقناة وناسة تحرص على تقديم البرامج التعليمية والترفيهية الهادفة فهي تستهدف الأطفال الصغار حيث تقدم برامج هادفة وممتعة في نفس الوقت وبأسلوب متميز وسلس، ويحرص أولياء الأمور على تنزيل القنوات الهادفة الخاصة بالأطفال، ويتم عرض العديد من الأغاني المسلية عبر القناة وهي محببة للأطفال.

تردد قناة وناسة

يمكن للمشاهدين الحصول على جودة فائقة عبر تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات وذلك من خلال استخدام تلك البيانات:

التردد هو: 11430.

الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد هو: 11270.

الاستقطاب هو: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة: 3/4.

خطوات ضبط قناة وناسة عبر جهاز الاستقبال

يمكن تحميل قناة وناسة على جهاز الاستقبال عبر اتباع تلك الخطوات: