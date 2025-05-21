دلعى بيها أولادك.. أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2025 على النايل سات

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، وقد بدأت بثها في عام 2008، واستطاعت منذ ذلك الحين أن تحتل مكانة كبيرة في قلوب الأطفال والأمهات على حدٍ سواء، بفضل محتواها الهادف والتربوي الممتع، وتعتمد القناة على تقديم الأغاني التعليمية والترفيهية التي تخاطب الطفل العربي وتساعده في تعلم القيم الإسلامية والعادات الإيجابية، وفبما يلي إليكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2025 وأهم ما تقدمه القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2025

تتميز قناة طيور الجنة بأنها أول قناة فضائية موجهة للأطفال تدار بأداء طفولي بالكامل، حيث يظهر الأطفال في الأغاني والبرامج كنجوم أساسيين، ما يشعر المشاهد الصغير بالقرب والانتماء، كما تراعي القناة الفروق العمرية للأطفال، فتوفر محتوى مناسبًا للصغار، ومحتوى آخر للأطفال الأكبر سنًا، مما يجعلها قناة شاملة للأسرة بأكملها، كما تعتمد القناة على اللغة العربية الفصحى واللهجة الشامية البسيطة، مما يساعد الأطفال على تحسين لغتهم وفهمهم في نفس الوقت.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة

لضمان متابعة القناة بجودة عالية، قامت الإدارة بتحديث ترددها على الأقمار الصناعية، إليك التردد الجديد على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي (H) .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أشهر برامج وأغاني القناة

من أشهر نجوم القناة هم عصومي ووليد، وقد قدموا مع عائلتهم (عائلة المقداد) العديد من الأغاني المحبوبة مثل:

“ماما جابت بيبي”.

“بابا تلفون”.

“الدنيا عيد” .

“أنا البندورة الحمرا”.

تبقى قناة طيور الجنة اختيار مثالي لكل بيت عربي يبحث عن محتوى آمن وتعليمي لأطفاله، فهي تجمع بين المتعة والفائدة، وتساهم في بناء شخصية الطفل منذ سنواته الأولى.