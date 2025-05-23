هتتذاع امتى؟ موعد عرض الحلقة 193 من مسلسل “المؤسس عثمان” | تفاصيل العرض والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدراما التاريخية التركية عرض الحلقة 193 من مسلسل “المؤسس عثمان”، الذي يستعرض مسيرة الغازي عثمان بن أرطغرل في تأسيس الدولة العثمانية، وتعرض الحلقة الجديدة مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 على قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا .

القنوات الناقلة وتوقيتات العرض

قناة ATV التركية: تعرض الحلقة باللغة التركية الأصلية يوم الأربعاء الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

قناة الفجر الجزائرية: تعرض النسخة المترجمة إلى العربية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 في الأوقات التالية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية. الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.



ترددات القنوات الناقلة:

قناة ATV التركية:

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية:

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أحداث متوقعة في الحلقة 193

تشير الإعلانات الترويجية إلى أن الحلقة 193 ستشهد تطورات مثيرة، حيث يواجه عثمان تحديات جديدة في مسيرته لتأسيس الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة مواجهات مع الأعداء وتخطيط لفتح مناطق جديدة، مما يزيد من تشويق المشاهدين.

أبطال المسلسل:

يضم المسلسل نخبة من النجوم الأتراك، من بينهم: