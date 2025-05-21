عبر Bankak.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اون لاين خطوة بخطوة

لم يعد المواطنون بحاجة إلى الوقوف بالطوابير في بنك الخرطوم كالسابق من أجل فتح حساب بنكي، فقد أصبح الأمر ميسرا حيث يستطيع المواطنون فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت من أي مكان خلال عدة دقائق ويمكنك التعرف على الخطوات اللازمة لفتح الحساب إضافة إلى المميزات الخاصة بفتح الحساب إلكترونيا

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

يستطيع المواطنون فتح الحساب البنكي ببنك الخرطوم بسهولة ويسر من خلال تطبيق بنكك وذلك من خلال تلك الخطوات:

يمكنك تحميل تطبيق بنكك عبر الهاتف الأندرويد من خلال تطبيق جوجل بلاي الخاص بتحميل التطبيقات.

وبعد انتهاء عملية التحميل قم بفتح التطبيق ثم انقر على زر فتح حساب جديد ستظهر أمامك شاشة من أجل كتابة البيانات الأساسية الخاصة بك.

ثم قم بإدخال الرقم الوطني الخاص بك كما هو موجود ببطاقتك الوطنية.

ومن ثم قم برفع صورة هويتك الوطنية من الأمام ومن الخلف.

ثم قم باستكمال البيانات المطلوبة مثل إدخال اسمك الرباعي وكذلك تاريخ ميلادك إضافة إلى رقم الموبايل والعنوان الحالي لك.

بعدها قم باختيار نوع الحساب المراد فتحه سواء كان هذا الحساب استثماري أو توفير أو جاري.

ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وبعدها انقر على زر التأكيد.

مميزات فتح حساب بنكي ببنك الخرطوم أونلاين

ومن أهم ما يميز تلك الطريقة هي أنها: