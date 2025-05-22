التربية العراقية توضح خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول عبر رابط نتائجنا الرسمي

تمثل نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2025 الدور الأول محطة هامة في مسيرة التعليم الأساسي، حيث تحدد هذه النتائج انتقال الطلاب إلى المرحلة المتوسطة، وقد شهدت هذه الدورة اهتماما واسعا من قبل الطلاب وأولياء الأمور نظرا لأهمية هذه المرحلة في بناء المستقبل الأكاديمي للطلبة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

بدأت امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي في العراق في منتصف شهر مايو 2025 وفقا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية العراقية وقد تم تنفيذ الامتحانات في بيئة منظمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، عقب انتهاء الامتحانات شرعت مديريات التربية في مختلف المحافظات بعمليات تصحيح الأوراق الامتحانية حيث تم تشكيل لجان متخصصة لضمان دقة التصحيح ومراجعة الدرجات وقد استمرت هذه العملية لعدة أيام تخللتها مراجعات دقيقة لضمان حقوق الطلاب وتقديم نتائج عادلة.

إعلان نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق 2025وتوفرها

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2025 تدريجيا في مختلف المحافظات، حيث تم تحميل النتائج على المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية وقد تم توفير النتائج بصيغة ملفات PDF يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميلها والاطلاع على الدرجات بسهولة، او موقع نتائجنا الرسمي، حيث شملت النتائج كافة المحافظات، بما في ذلك بغداد، البصرة، نينوى، ديالى، كركوك، الأنبار، وغيرها وقد تم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في كل محافظة مما ساهم في تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج.

نسب النجاح والانطباعات العامة

أظهرت النتائج نسب نجاح مرتفعة في معظم المحافظات مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال العام الدراسي وقد أعرب العديد من المسؤولين التربويين عن رضاهم عن هذه النتائج، مؤكدين على أهمية الاستمرار في دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

تمثل نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 الدور الأول في العراق خطوة مهمة في مسيرة التعليم، حيث تعكس هذه النتائج الجهود المشتركة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ومع الإعلان عن هذه النتائج يتطلع الجميع إلى المرحلة التالية مع الأمل في تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم في المسيرة التعليمية.