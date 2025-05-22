نشرة إصدار الشركة الطبية التخصصية لطرح 75 مليون سهم في السوق الرئيسي تاسي

أعلنت الشركة الطبية التخصصية عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في السوق الرئيسية تاسي، وجاء ذلك بعد حصولها على الموافقة من هيئة السوق المالية السعودية على طرح أسهمها خلال الفترة القادمة، وتحتوي نشرة الإصدار على جميع المعلومات التي يجب على المستثمرين معرفتها قبل الاكتتاب في أسهم الشركة، تعرف معنا في هذا المقال على أهم التفاصيل الواردة في نشرة الإصدار وموعد الاكتتاب في الأسهم التي ستقوم الشركة بطرحها.

نشرة إصدار الشركة الطبية التخصصية

طرحت الشركة الطبية التخصصية نشرة الإصدار الخاصة بها وتتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإصدار وطرح أسهم الشركة ومنها ما يلي:

نسبة طرح الأسهم 30%.

عدد الأسهم المطروحة 75 مليون سهم.

عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد 15 مليون سهم.

الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة لشريحة الفئات 100 ألف سهم.

الحد الأقصى للاكتتاب بالنسبة لشريحة الفئات 12.5 مليون سهم.

الحد الأدنى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين الأفراد 10 أسهم.

الحد الأعلى للاكتتاب بالنسبة للمكتتبين الأفراد مليون سهم.

المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب: هيرميس السعودية والأهلي المالية.

الجهات المستلمة: دراية المالية. الراجحي المالية. الأهلي المالية. السعودي الفرنسي كابيتال. الرياض المالية. البلاد المالية. الجزيرة كابيتال. الاستثمار كابيتال. الإنماء المالية. يقين المالية. الخبير المالية. الأول للاستثمار. العربي المالية. سهم كابيتال المالية. جي آي بي كابيتال.



موعد اكتتاب الشركة الطبية التخصصية

سوف يبدأ الاكتتاب في أسهم الشركة الطبية التخصصية يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو 2025 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من نفس الشهر كما سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في اليوم الرابع من شهر يونيو على أن يتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة إن وجدت بتاريخ اليوم الرابع من شهر يونيو المقبل.