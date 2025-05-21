بسر المصانع .. طريقه عمل المثلجات الايس كريم بمكونات متوفرة في المنزل بدون مواد حافظة وبمذاق اصلي ولذيذ

تبحث الأمهات المظاهرات عن طريقه عمل المثلجات الايس كريم في المنزل وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول موسم الصيف، حيث تعد المثلجات من الحلوى التي ترطب الجسم والتي يحبها الكبار والصغار، وتتوافر المثلجات بنكهات متعددة منها نكهات الفواكه مثل الفراوله والمانجو والموز والكنتالوب والتوت وأيضا نكهة الليمون والبطيخ والكاكاو والاوريو و اللوتس وجميع انواع الشيكولاته.

مقادير عمل المثلجات الايس كريم

يمكن تحضير المثلجات في المنزل بكمية وفيرة وبطعم اصلي بدون أي مواد حافظة وتقديمها للضيوف أو لأفراد الأسرة من خلال تجهيز المقادير التالية:

نصف كيلو جرام من الفراولة المجمدة.

نصف كيلو جرام من المانجو المجمدة شرائح.

نصف كيلو جرام من الموز.

ربع كوب من الكريم شانتيه الغير محلى.

ثلاثة ملاعق صغيرة من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة عسل جلوكوز.

نصف كوب من الحليب المثلج.

طريقه عمل المثلجات الايس كريم

من خلال الخطوات التالية تتمكن ربة المنزل الماهرة والمبتدئة من تحضير مثلجات الايس كريم في المنزل بمذاق مضبوط وقوام صحيح ولذيذ وطبيعي بدون تكتلات من الثلج: