الأن.. مسلسل المؤسس عثمان حلقة 192 على القنوات الناقلة

يبحث الكثير من متابعي مسلسل المؤسس عثمان عن الترددات الجديدة والتي من خلالها يتم بث القنوات الناقلة للمسلسل، يعتبر هذا المسلسل من اهم وابرز المسلسلات التاريخية التي حاز بنسب إعجاب كبيرة جدا حول أنحاء الوطن العربي حيث يتم دبلجته إلي اللغة العربية مما جذب أنظار العديد من المتابعين، حيث يتم بث المسلسل عبر قناة ATV التركية والتي يبحث علي تردداتها الجديدة العديد من المواطنين، لذا عبر السطور القادمة سنسرد لكم الترددات الحديثة بقناة ATV والتي يتم بثها عبر القمر الصناعي العرب سات، النايل سات تابعونا وسنوضح لكم كافة التفاصيل.

تردد قناة ATV التركية عبر النايل سات

استقبال قناة aTV علي التلفاز وسماع الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان عبر البيانات التالية:

من خلال معامل التردد التالي: 10796.

عبر معامل الترميز: 27500.

من خلال مؤشر الاستقطاب: أفقي.

بينما يتم تعديل تصويب الخطأ: 6/5.

التردد الحديث بقناة ATV التركية عبر العرب سات

لمشاهدة الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة ATV التركية من خلال القمر الصناعي العرب سات اليكم البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12692.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

علي مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

موعد يث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان