هاتف ايفون 17  يثير اهتمام واسع في العراق .. موعد صدوره وسعره النهائي بالدينار

من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن هاتفها الجديد ايفون 17 قريبًا تماشيًا مع تقليدها السنوي في إطلاق الإصدارات الجديدة وتشير الشائعات إلى احتمال طرح إصدار جديد يحمل اسم Air ويتميز بمواصفات متقدمة ومبتكرة، ومن المتوقع بناء ايفون 17 على النمط التاريخي لإصدارات الآيفون، ومن المتوقع أن يشهد موعد إصدار ايفون 17 حدث كبير تكشف فيه الشركة عن جيلها الجديد.
ايفون 17
بدأت سلسلة هواتف آيفون 17 من الجيل القادم من شركة آبل تثير اهتمامًا واسعًا قبل إصدار موعد آيفون 17 ومن المتوقع أن يكون في سبتمبر المقبل 2025، ومن المرجح أن تكشف الشركة عن جيلها الجديد الذي يتم إصدراه بتصميم أكثر نحافة ومواصفات محسنة، وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يشمل أربعة نماذج مختلفة مع إمكانية تقديم أول هاتف Air فائق النحافة في تاريخ سلسلة آيفون وهذا يجعله من أكثر الإصدارات انتظارًا في السنوات الأخيرة.
أبرز التحسينات المتوقعة في سلسلة آيفون 17
هناك بعض التحديثات الجديدة التي أضافتها شركة آبل لسلسلة آيفون 17 الجديد والتي تتمثل في الآتي:
- تزويد كافة النماذج بتقنية Promotion 120 HZ مع دعم العرض الدائم وهذا يوفر تجربة عرض سلسلة تزداد سطوع الشاشة مع تحسينات في التباين.
- تشهد نظام الكاميرات تطورات ملحوظة حيث تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجا بكسل مع وجود عدسة مقربة بدقة 48 ميجا بكسل في نظام Pro مع وجود تحسينات في التصوير الليلي والفيديو.
- من المتوقع أن تتضمن التحسينات أداء محسن بفضل شريحة A19 pro المصنوعة بنظام 3 نانو متر.
- مزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 ميجا بايت وبطارية ذات كفاءة أعلى لضمان تجربة استخدام طويلة الآمد.