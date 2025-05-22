هاتف ايفون 17  يثير اهتمام واسع في العراق .. موعد صدوره وسعره النهائي بالدينار

من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن هاتفها الجديد ايفون 17 قريبًا تماشيًا مع تقليدها السنوي في إطلاق الإصدارات الجديدة وتشير الشائعات إلى احتمال طرح إصدار جديد يحمل اسم Air ويتميز بمواصفات متقدمة ومبتكرة، ومن المتوقع بناء ايفون 17 على النمط التاريخي لإصدارات الآيفون، ومن المتوقع أن يشهد موعد إصدار ايفون 17 حدث كبير تكشف فيه الشركة عن جيلها الجديد.

ايفون 17

بدأت سلسلة هواتف آيفون 17 من الجيل القادم من شركة آبل تثير اهتمامًا واسعًا قبل إصدار موعد آيفون 17 ومن المتوقع أن يكون في سبتمبر المقبل 2025، ومن المرجح أن تكشف الشركة عن جيلها الجديد الذي يتم إصدراه بتصميم أكثر نحافة ومواصفات محسنة، وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يشمل أربعة نماذج مختلفة مع إمكانية تقديم أول هاتف Air فائق النحافة في تاريخ سلسلة آيفون وهذا يجعله من أكثر الإصدارات انتظارًا في السنوات الأخيرة.

أبرز التحسينات المتوقعة في سلسلة آيفون 17

هناك بعض التحديثات الجديدة التي أضافتها شركة آبل لسلسلة آيفون 17 الجديد والتي تتمثل في الآتي: