موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 + جدول الامتحانات لجميع المحافظات

قد تم تحديد موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني بشكل مؤكد في العديد من الإدارات التعليمية، وعلى أن يتم تأكيده بشكل رسمي لكافة الطلاب، وذلك بعد التعديل أكثر من مرة من خلال وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، وقد أوضحت الجهات المختصة بأنه قد يتم البدء في الجدول الجديد وفقًا لما تم تأكيده لكافة الإدارات التعليمية المصرية والتعامل بجميع القرارات الجديدة فقط.

امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني

قد ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات البحث عن امتحانات الصف الأول الثانوي، وقد أشارت الجهات المختصة على أن يتمثل في الأتي وهو:

السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر مايو اللغة العربية فقط من الساعة 12 حتى الساعة 3 عصرًا.

الأحد الموافق الخامس والعشرون من شهر مايو اللغة الأجنبية الأولى الشعبة العامة من الساعة 12 وحتى 3 عصرًا.

الاثنين الموافق 26 من مايو التاريخ من الساعة 12 وحتى الساعة 2 عصرًا والأحياء من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 5عصرًا.

يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو مادة التكنولوجيا والمعلومات من الساعة 12 وحتى الساعة 3 عصرًا.

نماذج الاسترشادية للطلاب

قد أوضحت الإدارة التعليمية عن أهمية النماذج الاسترشادية للطلاب في مختلف الصفوف التعليمية، والتي قد تفيد بشكل كبير في الوصول إلى اكبر قدر من المعلومات والتي قد يساعدهم بشكل كبير في تقسيم الأسئلة والإجابات وكيفية التمسك بجميع الدرجات وعدم ضياعها على الإطلاق، وهذا الأمر قد جاء من اجل تحسين المنظومة التعليمية.