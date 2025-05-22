تاريخ وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى في مصر بالميلادي 2025 .. بداية العد التنازلي

قد يتساءل العديد من الأشخاص حول أيام عيد الأضحى في مصر، وارتفعت أيضا معدلات البحث على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، حول اليوم المحدد لأول يوم عيد في مصر، فقد أشارت الجهات الفلكية المختصة عن المواعيد التقريبة التي قد تم التواصل لها حتى هذه اللحظة، وأشارت على أن يكون موعد رؤية الهلال الخاص بشهر ذي الحجة سوف يكون في اليوم 28 من هذا الشهر الجاري.

عيد الأضحى في مصر

بدأ التساؤل المستمر حول جميع المواطنين عن عيد الأضحى في مصر، وقد أعلنت الجهات المختصة عن العديد من المواعيد والتي تعتبر ليست مؤكدة، وعلى أن يكون عيد الأضحى في مصر هو يوم الجمعة الموافق السادس من شهر يونيو المقبل، وذلك الأمر على أن يكون تقريبي وفقًا للمواعيد الفلكية التي لم يتم تأكيدها من الجهات الفلكية حتى هذه اللحظة، وقد أشارت الجهات المختصة بان بعد رؤية الهلال الخاص بشهر ذي الحجة، سوف يتم الإعلان الرسمي عن الموعد المحدد بأول أيام العيد.

موعد يوم عرفات

قد أشارت الجهات المختصة الفلكية المصرية بالتاريخ التقريبي على موعد يوم عرفات، وقد أشارت على أن يكون يوم عرفات هو اليوم الخامس من شهر يونيو المقبل، الموافق التاسع من شهر ذي الحجة المقبل، وعلى أن يكون هذا الموعد تقريبي وليس مؤكد، وعلى أن يتم تأكيده بشكل رسمي بعد رؤية الهلال، وهذا الأمر سوف يكون في تاريخ الثامن والعشرون من الشهر الميلادي الجاري، وقد أشارت الجهات المختصة انه بعد أن يتم تأكيد الموعد المحدد سوف يتم الإعلان الرسمي عنه.