الثواب على الأبواب .. موعد بداية صيام العشر من ذي الحجة 1446 “أعرف الأجر والثواب العظيم”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول صيام العشر من ذي الحجة حيث يترقب الكثير من المسلمين موعد بداية العشر من ذي الحجة حيث أشارت البحوث الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة تكون يوم الاربعاء الموافق 28 مايو 2025 حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام التسع الاوائل من ذي الحجة سنة عن النبي صل الله عليه وسلم وخلال السطور التالية نكشف عن مواعيد صيام العشر من ذي الحجة هذا العام.

صيام العشر من ذي الحجة

يبحث الكثير من المسلمين حول العالم خلال الأيام الاخيرة الماضية حول موعد صيام العشر من ذي الحجة حيث ورد في سنن أبي داود والكثير من الأحاديث عن زوجات النبي صل الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين والخميس ومن الجدير بالذكر أن أول أيام شهر ذي الحجة تبدأ يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 وذلك حتى يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 والموافق ليوم وقفة عرفات.

موعد عيد الاضحى المبارك

يترقب جميع المسلمين حول العالم موعد عيد الاضحى المبارك حيث تفصلنا أيام قليلة على بداية شهر ذي الحجة ويحتفل المسلمين بعيد الأضحى المبارك يوم العاشر من ذي الحجة كل عام والذي يوافق فلكيًا يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 ويحرص الكثير من المسلمين على صيام التسع الاوائل من ذي الحجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصية يوم عرفة حيث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده.