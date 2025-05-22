بالصـور التـشويقـية .. تويوتا تعزم إطلاق سيارة 2026 toyota rav4 hybrid في هذا الموعد وسعر البيع المتوقع بالدولار الأمريكي والريال السعودي

عزمت شركة تويوتا اليابانية رائدة صناعة السيارات العالمية الستار إطلاق سيارة 2026 toyota rav4 hybrid الجديدة الجيل السادس من فئة سيارات الدفع الرباعي، حيث يأتي ذلك الاصدار بتقنيات متميزة تتفوق بها تويوتا على منافسيها، حيث السرعة والأداء والأمان وأنظمة السلامة المتطورة و دعم التقنيات الرقمية و التصميم الخارجي المذهل والأنيقة والخاطف للأنظار وأيضا التحكم المرن في القيادة على الطرق الوعرة وغيرها من المزايا التي جعلت السيارة حلم للجميع.

2026 toyota rav4 hybrid المواصفات الاساسيه

سوف تتوفر السيارة RAV4 الجديدة من تويوتا باصدارين الهجينة التقليدية والهجينة القابلة للشحن وتدعم السيارة المرتقبة القيادة الكاملة من خلال واجهة رقمية مميزة، وفيما يلي نوضح بعض من المواصفات الاساسيه المتوقعة لتلك السيارة الموفرة للطاقة وصديقة البيئة:

يصل المدى الكهربائي إلى 100 كم للسيارة وذلك في نسخة PHEV. إصدار بلج ان هايبردPHEV يتمكن من قطع مسافة كهربائية تصل إلى 65 كم قبل الانتقال إلى الوضع الهجين الذي يفعل محرك البنزين. تعمل نسخة PHEV من السيارة من خلال بطارية ليثيوم أيون تصل سعتها إلى 22.7 كيلو وات لكل ساعة. تدعم السيارة الشحن الكهربائي بنسبة 10% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن DC بقوة 50 كيلو وات. تدعم السيارة الشحن الداخليAC بقوة 11 كيلو وات فقط في ثلاثة ساعات السيارة مزودة بإطارات خفيفة بمقاس 20 بوصة. يدعم النظام الهجين من السيارة قوة 304 حصان ويصل معدل التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر لكل ساعة وذلك من خلال 5.8 ثانية فقط.

مزايا سيارة 2026 toyota rav4 hybrid

حرصت شركة تويوتا على الجمع بين الأداء العالي والتقنيات الرقمية المتطورة و التصميم الجرئ والعصري وأيضا عدم الإضرار بالبيئة، ومن خلال التالي نوضح أبرز المواصفات والمزايا المتوقعة في تلك السيارة المنتظرة والتي من المتوقع الانتهاء من التصميم النهائي في أواخر العام الجاري 2025 ومن ثم طرحها في الأسواق مع بداية العام الجديد 2026، وفيما يلي نكشف عن أبرز المواصفات والمزايا المتوقعة:

السيارة مزودة بشبك أمامي اكبر من الاصدار السابق.

السيارة مزودة ب مصابيح أمامية وخلفية من نوع LED.

سوف يتم توفير السيارة بالوان عصرية جذابة وراقية.

لمسات من الجلد الناعم و الازرار المعدنية التي تزين هيكل السيارة الداخلي.

حرصت تويوتا على زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 30 مم وهذا يعني مساحة إضافية لركاب المقاعد الخلفية.

تدعم السيارة التحكم من خلال تطبيق MyToyota.

إمكانية استخدام المفتاح الرقمي وأيضا الاشتراك في التحديثات اللاسلكية.

تدعم السيارة نظام Toyota Safety Sense الأحدث.

السيارة مزودة بشاشة رقمية مقاس 12.9 بوصة مركزية.

مساعد صوتي.

نظام التنبيهات.

مقصورة داخلية واسعة توحي بالرفاهية والفخامة.

دعم تقنيات القيادة الذكية والراحة.

سعر سيارة 2026 toyota rav4 hybrid بالريال السعودي والدولار

من المتوقع طرح السيارة في الأسواق السعودية بقيمة تتراوح بين 30 دولار أمريكي حتى 40 دولار أمريكي وهو ما يعادل قيمة 112,500 ريال سعودي و قيمة 150000 ريال سعودي، حيث يأتي التفاوت على حسب الفئة والتجهيزات التي تدعمها السيارة.