ساعات فقط على صرف مرتبات شهر مايو 2025 والكشف عن موعد رفع الحد الادنى للأجور!

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف مرتبات شهر مايو حيث كشفت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب شهر مايو يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وذلك بعد تبكيرها بدلًا من يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 ويترقب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة المالية بزيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية السنة المالية الجديدة مع رواتب شهر يوليو 2025 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول مرتبات شهر مايو.

مرتبات شهر مايو

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية من قبل جميع الموظفين والعاملين في اجهزة الدولة المختلفة عن مرتبات شهر مايو 2025 حيث أكدت وزارة المالية المصرية أنه سيتم صرف رواتب شهر مايو رسميًا يوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري حيث تفصلنا ساعات قليلة على صرف مرتبات شهر مايو وذلك وفق جدول زمني واضح لتنظيم عملية صرف رواتب شهر مايو وذلك لمدة 5 أيام متتالية، كما حددت وزارة المالية ايام 8 و 11 و 12 لصرف المتاخرات والتي قد تشمل الحوافز أو العلاوات أو بدل السفر والتنقلات.

أماكن صرف رواتب شهر مايو 2025

يستطيع جميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف رواتب شهر مايو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال كافة فروع مكاتب البريد المصري أو من خلال البنوك الاجتماعية المختلفة وذلك على مدار 5 أيام متتالية وذلك لمنح الزحام وتسهيل عملية الحصول على رواتب شهر مايو بكل سهولة.