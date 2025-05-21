بشرى سارة الزيادة قدرها 3335 جنية للشريحة السابعة .. جدول المعاشات الجديد 2025 وموعد تطبيقه

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول جدول المعاشات الجديد حيث كشفت الهيئة القومية عن جدول المعاشات بعد الزيادة الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو 2025 وذلك وفق قانون التأمينات الاجتماعية والذي ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15% حيث تهدف زيادة المعاشات الجديدة إل تحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز الحياة الاجتماعية للمواطنين وسط الظروف الاقتصادية الحالية وخلال السطور التالية نكشف عن جدول المعاشات الجديد.

جدول المعاشات الجديد

يبحث الملايين من أصحاب المعاشات في مصر عن جدول المعاشات الجديد وذلك قبل موعد زيادة المعاشات الجديدة بقيمة 15% والتي سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو 2025 وسوف يتم تطبيق الزيادة الجديدة تلقائيًا دون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة وذلك وفق القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والتي تنص على تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على قيمة المعاش الرئيسية وتتوزع قيمة جدول المعاشات الجديد حسب الشريحة وهي كالتالي.

الشريحة الاول 1495 جنيهًا شهريًا بعد الزيادة الجديدة.

الشريحة الثانية 1725 جنيهًا شهريًا بعد الزيادة.

الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا بعد الزيادة.

الشريحة الرابعة 2300 جنيهًا بعد الزيادة.

الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة 3335 جنيهًا شهريًا.

الاستعلام عن المعاشات الجديدة

بعد التعرف على جدول المعاشات الجديد يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة وذلك من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وسوف يتم صرف معاشات شهر يونيو يوم السبت الموافق 1 يونيو 2025 ويستمر صرفها لمدة 5 أيام متتالية وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك