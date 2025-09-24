TOYOUR EL-JANAH KIDES TV .. تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2025

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات في جميع أنحاء الوطن العربي نظرا لما تقدمه من محتوى هادف والاعتماد الدائم على تطوير برامجها وجعلها متاحة على مدار اليوم دون انقطاع أو توقف، كما أنها تحرص على عدم عرض أي مقطع مخالف مما دفع العديد من المشاهدين خاصة الآباء والأمهات، للبحث عن التردد الجديد التي تم تحديثه مؤخرا.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن ضبط قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث البرامج التعليمية الهادفة وذلك عن طريق إدخال هذا التردد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

دقة القناة: HD

تردد قناة طيور الجنة عبر عرب سات

يمكن ضبط قناة طيور الجنة على عرب سات بكل سهولة عن طريق إدخال التردد التالي

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب هو: عمودي v.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

دقة القناة:HD.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة

يمكن تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات باستخدام ريموت الكنترول بكل سهولة عند تحديثه وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية