أغنية شهاب الكداب هتعلم أبنك أساليب تربوية صحيحة “تردد قناة طيور بيبي 2025”

تبحث الأسر العربية في الوطن العربي عن تردد قناة طيور بيبي من أجل ضبطها على معظم الأقمار الصناعية وذلك لأنها من قنوات الأطفال الهادفة حيث يستمد منها الطفل الوعي السليم وبث روح المحبة، وتعد طيور بيبي من القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي هادف للأطفال، ويقوم القائمين على القناة بتحديث التردد بشكل دائم لضمان جودة بث القناة دون انقطاع.

تردد قناة طيور بيبي 2025

قناة طيور بيبي من أبرز القنوات داخل الوطن العربي، حيث يبحث عنها الآباء والأمهات في مختلف الدول لما تقدمه من برامج ترفيهية متنوعة ملئية بالبهجة التي تدخل الفرحة على الأطفال والبرامج الهادفة، ولضمان استمرارية القناة دون انقطاع تحرص القناة على تحديث التردد على مختلف الأقمار الصناعية وهو كالآتي

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

يتمثل تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات في الآتي

تردد القناة: 11393.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

جاء التردد الجديد القناة بعد التحديث الجديد لها كما يلي:

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة hd.

أهم ما تتميز به قناة طيور بيبي

تعد قناة طيور بيبي الاختيار الأول لكثير من الأسر العربية حيث، وأهم ما تتميز به القناة ما يلي: