شروط التسجيل في برنامج دعم التوظيف طاقات 1446 “التقديم بالتفصيل”

يعتبر التسجيل في طاقات خطوة أساسية لمن يرغب في الحصول على فرص عمل مناسبة للمهارات والقدرات الخاصة به وخاصة عند انتشار التكنولوجيا وتطورها بشكل سريع، فيلزم توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية للتسجيل في ذلك البرنامج مع توافر اوراق ومستندات مطلوبة عند التقديم للتسجيل.

التسجيل في برنامج دعم التوظيف طاقات

يمكن التسجيل في برنامج طاقات بشكل إلكتروني للبحث عن فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بطاقات.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات وزارة الموارد البشرية

إدخال بيانات الموظف الجديد من بطاقة الأحوال ورمز التحقق والمؤهل.

سوف تظهر قائمة المنشآت المسجلة، النقر من خلالها على كلمة تسجيل ثم كلمة متابعة.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل صحيح.

إرفاق المستندات اللازمة في الحقول المخصصة لها

تعبئة بيانات الطلب ثم النقر على كلمة إرسال.

يمكن تقديم الطلب في خلال 90 إلى 180 يوم من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

شروط التسجيل في برنامج طاقات

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل البرنامج للتسجيل فيه بكل سهولة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: