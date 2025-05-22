تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

يبحث الكثير من مشاهدي قناة ناشيونال جيوغرافيك علي الترددات الحديثة والتي يتم من خلالها بث برامج ناشيونال جيوغرافيك، حيث تقدم العديد من البرامج التي يتم دبلجته للغة العربية من أبرزها البرامج الوثائقية العلمية، الجغرافيا والعلوم الطبيعية، كل ذلك يتم بثه عبر القمر الصناعي العرب سات، النايل سات، علاوة علي ذلك تساعد المشاهد علي معرفة العديد من الثقافات المختلفة بالعديد من البلدان، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة إليكم التفاصيل.

التردد الجديد بقناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات

جاءت البيانات المعنية بتنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، بناءً على ما يلي:-

تم تعديل تردد القناة: 10795.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر الترميز: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

التردد الخاص بالقناة: 10810.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ: 4/3.

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر جاز الاستقبال

يمكنكم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر ترداتها الجديدة علي جهاز التلفاز وسماع جميع برامجها والتي يتم البث من خلالها من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: قم بفتح جهاز التلفاز، ثم اضغط علي قائمة الإعدادات من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسيفر.

ثانيا: انقر علي أيقونة التركيب اليدوي.

ثالثا: قم بتحديد القمر الصناعي.

رابعا: ادخل التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

خامسا: انقر علي زر البحث،ثم انتظر لكي يتم تنزيل القناة.

أخيرا: انقر علي أيقونة حفظ القناة.

ابرز البرامج التي يتم بثها عبر قناة ناشيونال جيوغرافيك

من خلال تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر شاشات التلفاز يمكنكم مشاهدة جميع البرامج التي يتم بثها والتي تتمثل في: