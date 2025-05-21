وزارة الاتصالات تكشف عن قطع الانترنت في العراق خلال فترة الامتحانات يوميًا

طلبت وزارة الاتصالات قطع الانترنت خلال الامتحانات في العراق في إطار استعداداتها لاستضافة امتحانات الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات وهذا القطع سوف يستمر لمدة ساعتين خلال فترة الامتحانات فقط.

قطع الانترنت في العراق

هناك بعض التفاصيل التي تخص قطع الانترنت في العراق خلال فترة الامتحانات لمدة ساعتين وهذه التفاصيل هي

قررت وزارة الاتصالات في العراق قطع الإنترنت يوميا بداية من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 20 من مايو.

يستمر قطع الانترنت في العراق لمدة ساعتين حتى يوم الأربعاء الموافق 4 من يونيو وذلك طيلة فترة امتحانات المرحلة المتوسطة.

يأتي ذلك القرار استجابة لطلب وزارة التربية والتعليم العراقية، ولكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام في البلاد.

آراء المواطنين حول قطع الانترنت في العراق

هناك بعض الآراء المختلفة في العراق حول قطع الإنترنت خلال فترة الامتحانات وهذه الآراء هي