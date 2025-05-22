بث الحلقة مسلسل المؤسس عثمان الان على تردد ATV الجديد

موعد بث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الليلة حيث يترقبها العديد من المشاهدين حول أنحاء الوطن العربي وذلك بعد أن تم ترويج الإعلانات التي تعد الأكثر مشاهدة حول جميع المنصات الإلكترونية، يترتب علي ذلك سبب بأنه كان من المفترض أن يتم إذاعة هذه الحلقة بتاريخ 14 مايو ولكن تم تأجيلها بسبب المباراة، مسلسل المؤسس عثمان واحد من اهم وابرز المسلسلات التاريخية التركية التي تم تمثيلها من خلال أحداث درامية، عبر السطور التالية سنسرد لكم المواعيد الرسمية التي من خلالها يتم بث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان إليكم التفاصيل.

مواعيد بث الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

يتم بث الحلقة 102 من مسلسل المؤسس عثمان علي قناة ATV التركية يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا من كل أسبوع. بينما يتم بث الحلقة 192 علي قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية يوم الخميس من كل أسبوع.

تردد قناة ATV عبر النايل سات

التردد الجديد بالقناة: 10796.

من خلال معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الجديد بقناة ATV التركية عبر العرب سات

تردد القناة: 12692.

من خلال معدل الاستقطاب: عمودي.

عبر مؤشر الترميز: 27500.

مؤشر تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

خطوات تنزيل قناة ATV التركية عبر التلفاز

لسماع جميع حلقات المسلسل المؤسس عثمان يمكنكم تحميل الترددات الخاصة بقناة ATV التركية علي شاشات التلفاز من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: