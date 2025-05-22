“إلكترونياً” خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 عبر منصة اور ur.gov.iq والشروط والاوراق المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين الساعات الماضية للتعرف على خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025 والشروط والاوراق المطلوبة، حيث أطلقت الحكومة العراقية مؤخرا خدمة إلكترونية مميزة للتسهيل على الجميع تحديث البيانات الخاصة بهم من أي وقت وأي مكان دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التموينية والوقوف في الطوابير والانتظار في الزحام، كما يجب القيام بعملية التحديث بشكل دوري ومستمر في إطار ضمان استمرار صرف الحصص التموينية بشكل ثابت وعادل.

خطوات تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025

يمكنكم اتباع طريقة تحديث البطاقة التموينية 2025 العراقية من خلال الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

الدخول على رابط منصة أور.

من ثم يتم اختيار القائمة.

الضغط على خانة التجارة والتموين.

بعد ذلك تم تسجيل الدخول بحسابك.

الضغط على خدمة تحديث بطاقة التموين.

إدخال رقم البطاقة التموينية بكل دقة.

ثم يتم رفع المستندات اللازمة لتحديث البطاقة.

كذلك تحديد المحافظة ومركز التوزيع التابع لها.

النقر على إرسال الطلب، وبعد ذلك ستحصل على رسالة تفيد بتأكيد طلبك بنجاح.

شروط تحديث البطاقة التموينية 2025 في العراق

حددت الجهات المختصة بعض الشروط التي يجب توفرها من أجل تحديث البطاقة وتمثلت كالآتي:

ضرورة بأن يكون الشخص مقيم في العراق.

كذلك يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب إرفاق المستندات الرسمية والمطلوبة للتحديث.

الوثائق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025 العراق

يمكن تحديث البطاقة التموينية العراقية من خلال إرفاق المستندات اللازمة الآتية: