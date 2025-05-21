“أوكاش Bank” طريقة فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اونلاين بالرقم الوطني عبر onb-sd.com

زاد البحث الساعات الماضية للتعرف على طريقة فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اون لاين والشروط المطلوبة، حيث طرح البنك لكل من المقيمين أو المغتربين خدمة إنشاء الحساب إلكترونيا وذلك ليتمكنوا من الاستفادة بكافة الضوابط والمعاملات الرقمية المصرفية بأي وقت ممكن دون الحاجة للذهاب إلى فرع من فروع البنك، علما بأن تلك الخدمة تكون دفع أي رسوم.

فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اون لاين

يمكن للعملاء المقيمين والمغتربين فتح حساب أونلاين من خلال بنك امدرمان الوطني، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي تمثلت على النحو التالي:

قم في البداية بالدخول على موقع بنك امدرمان الوطني.

ثم الضغط على القائمة، اختيار الخدمات المصرفية.

النقر على خانة فتح حساب أونلاين.

عليك الآن إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم.

اختيار نوع الحساب، وأيضا رفع الأوراق المطلوبة.

أخيرا قم بالنقر على خانة إرسال الطلب، وانتظر لمراجعة طلبك من الجهات المختصة لتحصل على رسالة تفيد بتأكيد طلبك.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني 2025

حدد بنك أم درمان الوطني في السودان شروط إنشاء حساب إلكتروني لكل من المقيم والمغترب والتي تمثلت كما يلي: