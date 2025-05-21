“متاح للجميع” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين من جميع البلاد

يعتبر رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين من اكثر ما يبحث عنه الأشخاص الفترة الماضية، حيث طرح بنك الخرطوم مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إنشاء حساب إلكتروني من أي مكان ووقت دون الحاجة للذهاب لأي من الفروع والانتظار بالزحام، مكما يمكن للمواطنين القيام بالتحويلات المالية المصرفية ومنها خدمة تحويل الاموال محليا ودوليا وكذلك دفع الفواتير أيضا.
رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين
يمكن للمواطنين السودانيين والمغتربين الدخول على رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من خلال الموقع الرسمي ثم اتباع الخطوات المقبلة:
- أولا يتم الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.
- من ثم يتم اختيار اللغة المناسبة عربي أو انجليزي.
- عليك الآن النقر على خانة فتح حساب جديد.
- بعد ذلك كتابة كافة البيانات اللازمة وتكون بشكل دقيق.
- إرفاق المستندات المطلوبة بالخانات الفارغة.
- ضرورة التأكد من صحة المعلومات التي تم كتابتها.
- أخيرا قم بالضغط على فتح حساب ومن ثم انقر على إرسال الطلب.
شروط إنشاء حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم
حدد بنك الخرطوم الشروط المطلوبة واللازمة لإنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم والتي تمثلت أبرزها ما يلي:
- تكون جنسية المتقدم سودانية، سواء الشخص مقيم أو مغترب.
- بالنسبة للعمر يكون أزيد من 18 سنة ليتمكن العميل من فتح الحساب.
- أيضا ألا يوجد حساب في البنك بوقت سابق، مع وجود ايميل ورقم هاتف ساري.
- ضرورة ايداع المبلغ المخصص لفتح الحساب بقيمة لا تقل عن 10 ألف جنيه.