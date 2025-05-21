“متاح للجميع” رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين من جميع البلاد

يعتبر رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين من اكثر ما يبحث عنه الأشخاص الفترة الماضية، حيث طرح بنك الخرطوم مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إنشاء حساب إلكتروني من أي مكان ووقت دون الحاجة للذهاب لأي من الفروع والانتظار بالزحام، مكما يمكن للمواطنين القيام بالتحويلات المالية المصرفية ومنها خدمة تحويل الاموال محليا ودوليا وكذلك دفع الفواتير أيضا.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 للمغتربين

يمكن للمواطنين السودانيين والمغتربين الدخول على رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من خلال الموقع الرسمي ثم اتباع الخطوات المقبلة: