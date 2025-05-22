“بالاسم ورقم الجلوس” نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري 2025 جميع المحافظات عبر بوابة الازهر الشريف

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري 2025، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من عقد الامتحانات التي بدأت من يوم 6 مايو الحالي واستمرت حتى يوم 12 مايو الحالي، وكشفت بعض من المصادر الرسمية ميعاد ظهور النتيجة والتي عادة تستغرق فترة ما بين 10 يوم إلى 15 يوم فور الانتهاء من أداء تلك الاختبارات، ولذلك نستعرض لكم السطور المقبلة ميعاد ظهور النتائج وطريقة الاستعلام عنها فتابعونا.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري 2025

أوضحت بعض من الجهات الرسمية بأنه من المتوقع ظهور نتائج الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة أي حد أقصى نهاية شهر مايو الحالي، حيث بدأت لجان الكنترول أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق منذ الانتهاء من الامتحانات منتصف الشهر الحالي، ومن ثم سيتم رصد الدرجات لكافة المواد الدراسية والتعليمية وبعد ذلك سيتم اعتمادها بشكل رسمي من الوزير للإعلان عنها في مؤتمر صحفي والكشف عن أسماء الأوائل رسميا.

الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الثاني

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي الأزهري الترم الثاني من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت كالآتي: