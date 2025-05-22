“هتكسب فلوس بالكوم” شهادات البنك الاهلي 2025 الجديدة بأعلى فائدة تصل لـ 28% بجميع الفروع

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على شهادات البنك الاهلي 2025 الجديدة بالأخص قبل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث تعتبر شهادات الاستثمار من أبرز الطرق التي تساعد في الحفاظ على الاموال وادخارها ويعتبر البنك الأهلي من أهم البنوك المصرفية المصرية وتقدم عدد من شهادات الادخار بعوائد متنوعة تناسب جميع العملاء، ولذلك نقدم السطور المقبلة بهذا التقرير أخر تحديث لشهادات البنك الأهلي المتاحة في الفروع الآن فتابعونا.

شهادات البنك الاهلي 2025

تمثلت شهادات الادخار المقدمة من البنك الأهلي المصري الجديدة 2025 لتكون على النحو التالي:

1-الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة تكون 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه والمضاعفات.

أما العائد السنوي يصل إلى 25.25%.

بينا يتم صرف الفائدة كل 3 شهور.

2-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج سنوياً

مدة الشهادة تكون 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه والمضاعفات.

يصرف العائد سنويا، ويكون 28% بأول عام، و23% بثاني عام، و18% بثالث عام.

3-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج شهرياً

مدة الشهادة تكون 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه والمضاعفات.

يصرف العائد شهريا، ويكون 24% بأول عام، و20% بثاني عام، و16% بثالث عام.

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي المصري 2025

يمكن للعملاء شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة عبر عدد من الطرق المختلفة، ومنها الشراء عبر زيارة اقرب فرع للبنك أو من خلال الأهلي موبايل، حيث أنه يجب سجيل الدخول ثم النقر على قائمة الخدمات، واختيار قسم الشهادات، وبعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة لتتمكن من شرائها بنجاح.