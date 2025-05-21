نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا “أستعلم عنها الآن فور ظهورها رسميًا”

تصدرت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن كيفية الحصول على نتائج السادس الابتدائي وموعد ظهور النتائج لأنها من أهم المراحل التعليمية التي يترقبها الأسر والطلبة بشكل كبير، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موقع نتائجنا لسهولة حصول الطلاب على النتائج من خلاله بدلًا من التوجه إلى المدارس وذلك بالاسم ورقم الجلوس.

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

يمكن للطلاب في العراق الحصول على نتائجهم عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نتائجنا

التوجه إلى قائمة نتائجنا

اختر خدمة “الاستعلام عن النتائج” من القائمة الرئيسية.

تحديد الصف الدراسي الذي يدرس به الطالب “السادس الابتدائي”.

اختر السنة الدراسية 2024/2025.

تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب في العراق.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس في الخانات المخصصة لهم بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” ويتم ظهور النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 ومن المتوقع ظهورها خلال الأيام المقبلة أو في نهاية شهر مايو، وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة وتدقيق الدرجات من أجل حصول كل طالب على حقه في الدرجات بالكامل، وبمجرد الانتهاء من ذلك سوف يتم نشر ظهور النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.