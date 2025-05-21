شهادات البنك الأهلي.. أقل شهادة بأعلى عائد يومي أو شهري أو سنوي

يقدم البنك الأهلي العديد من الشهادات الاستثمارية ذات العائد اليومي أو الشهري أو السنوي، فيما أن الشهادات التي تقدمها البنوك تضمن توفير دعم ملائم أمام العملاء، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على بعض الشهادات التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة ومن بينها البنك الأهلي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شهادات البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي العديد من الشهادات الإدخارية المميزة، ومن بينها شهادة الـ 24% تدريجيًا، ليأتي تفاصيلها على النحو الأتي:-

إمكانية شراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه.

كذلك فإن الشهادة لـ 3 سنوات متتالية.

إمكانية التجديد التلقائي للشهادة.

الشهادة ذات عائد تدريجي أول عام يكون 24% بينما الثاني 20%، أما عن الثالث فيكون 16%.

إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة.

كذلك إمكانية استخراج بطاقة مشتريات بضمان قيمة الشهادة.

شهادات البنك الأهلي

وعن الشهادات الأخرى التي يوفرها البنك الأهلي المصري أمام العملاء، فنصت على النحو التالي:-

شهادة تستمر لـ 3 سنوات متتالية.

إمكانية التجديد التلقائي للشهادة.

كذلك فإن الحد الأدنى لشراء الشهادة يكون 1000 جنيه.

يتم صرف العائد شهريًا بنسبة 19.5%.

أطول شهادة في البنك الأهلي

وللحديث عن أطول شهادة داخل البنك الأهلي المصري، مع الحصول على كافة المزايا التي يوفرها البنك عند شراء الشهادات، فجاءت كما يلي:-