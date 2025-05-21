أقرب مما تتوقع .. الجزء الثالث والأخير من لعبة الحبار قادم في هذا الموعد!

كشفت منصة نتفليكس عن موعد عرض الجزء الثالث والأخير من مسلسل لعبة الحبار علمًا بأنه من أكثر الأعمال المرتقبة في الوقت الراهن، حيث أن الجزء الأول والثاني من هذا المسلسل حقق نجاح غير مسبوق فكان من المسلسلات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، وخلال الأسطر التالية سوف نشير إلى موعد عرض الجزء الأخير من لعبة الحبار.

مسلسل لعبة الحبار الجزء الأخير

من الجدير بالذكر أن مسلسل لعبة الحبار من أكثر الأعمال مشاهدة على نتيفليكس حيث تتمحور فكرة هذا المسلسل عن عدد من الأشخاص يعانون من الديون في كوريا الجنوبية لذلك يلجئون إلى المشاركة في لعبة تعتمد على ألعاب تقليدية للأولاد من أجل الفوز بمبلغ ضخم ولكن يتفاجئون بأن هذه الألعاب الخاسر بها ميت، علمًا بأن الموسم الأول من هذا المسلسل طرح في 2021 والجزء الثاني انطلق في نهاية عام 2024، والجميع الآن يترقب عرض الجزء الثالث والأخير.

موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثالث

يترقب عشاق الدراما الكورية موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل “لعبة الحبار” (Squid Game)، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني والذي انتهى عرضه في 26 ديسمبر 2024. وقد صرح مخرج العمل هونغ دونغ هيوك أن تطور القصة وتعقيد أحداثها كانا يتطلبان وجود أجزاء متعددة لاستكمال البناء الدرامي المتقن، ومع بدء العد التنازلي للموسم الثالث، تأكد أن العرض الرسمي سيكون في 27 يونيو 2025، وسط حالة من الترقب والحماس لمعرفة ما تحمله الحلقات الجديدة من مفاجآت وصراعات مشوقة.