رسميًا.. اجازة عيد الأضحى في العراق وأبرز طقوسه وبدايته

يعتبر عيد الأضحى المبارك من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها العديد من المسلمون في العراق ومختلف دول العالم الإسلامي في كل عام، نظير أن العيد يحمل معاني روحانية عظيمة وارتباطه الكبير بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فيما أن بداية عيد الأضحى المبارك بناءً على الحسابات الفلكية سيبدأ يوم الجمعة الموافق 6 حزيران 2025 وهو الموافق هجريًا يوم 10 من ذو الحجة 1446 هـ.

اجازة عيد الأضحى المبارك في العراق

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، عن أن اجازة عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الجمعة 6 يونيو ويستمر إلى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو، أي 4 أيام متتالية، لتكون هي إجازة رسمية معتمدة في العراق وتضمن كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن بدايته جاء بناءً على الرؤية الشرعية للهلال، حيث تقوم كافة الجهات الرسمية بالإعلان تأكيدًا على استطلاع الهلال مع نهاية شهر ذي القعدة.

طقوس عيد الأضحى المبارك في العراق

وعن التحضيرات التي تكون خلال فترة عيد الأضحى المبارك داخل دولة العراق، بناءً على ما يأتي:-