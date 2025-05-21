رابط رسمي فتح حساب داخل بنك الخرطوم يا زول 2025 وخدمات جديدة للعملاء

مازال العديد من العملاء السودانيين يرغبون في فتح حساب داخل بنك الخرطوم سواء من هم داخل أو خارج الدولة السودانية، حتى أن الخدمات المتوفرة أمام العملاء تُساهم في تلبية كافة احتياجاتهم المصرفية والمعاملات المالية الراغبين في إنهاءها من خلال الحصول على حساب بنكي جديد في البنك، وسنتعرف معًا على كافة الإجراءات اللازمة من أجل فتح الحساب البنكي بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

خدمات بنك الخرطوم أمام العملاء

وعن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام العملاء سواء المقيمين منهم أو من هم خارج الدولة السودانية، بناءً على ما يأتي:-

خدمة الاستعلام عن الرصيد.

كذلك إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات البنكية.

خدمة تحديث البيانات تلقائيًا.

خدمة شراء الشهادات الاستثمارية.

إمكانية سداد الفواتير الخاصة بمختلف المرافق.

خدمة التواصل مع إدارة البنك عبر القنوات الرسمية دون أي قلق أو خوف.

كيفية فتح حساب من بنكك بنك الخرطوم

يمكنك وبكل سهولة إجراء فتح حساب داخل بنك الخرطوم على تطبيق بنكك، بناءً على الخطوات المتمثلة في الأتي:-