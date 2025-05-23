«صدمة لعشاق آبل» تسريبات جديدة تفضح عيوب آيفون الجديد .. كل المواصفات والأسعار هُنا

مع كل إصدار جديد من شركة آبل يتطلع المستخدمون حول العالم إلى تجربة تقنية متطورة تلبي تطلعاتهم وتواكب متطلبات العصر إلا أن هاتف آيفون الجديد على الرغم من التطويرات الواضحة في التصميم والمواصفات، لم يخل من بعض العيوب التي لاحظها المستخدمون والمختصون على حد سواء هذه العيوب قد تؤثر على تجربة الاستخدام اليومية وتدفع البعض إلى التريث قبل اتخاذ قرار الشراء.

عمر البطارية أقل من المتوقع

رغم التحسينات التي أعلنت عنها الشركة فيما يخص كفاءة استهلاك الطاقة إلا أن الأداء الفعلي للبطارية لم يكن مرضيا بالشكل الكافي، ففي ظروف الاستخدام المكثف مثل تشغيل التطبيقات الثقيلة، والألعاب، والتصوير بدقة عالية، يلاحظ المستخدم انخفاضا سريعا في مستوى البطارية مما يتطلب شحنا متكررا خلال اليوم، وهو ما لا يتماشى مع توقعات مستخدمي الهواتف الرائدة.

ارتفاع درجة حرارة الجهاز

واحدة من المشكلات التي أبلغ عنها بعض المستخدمين هي ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند أداء مهام متعددة أو استخدام الكاميرا لفترات طويلة، هذه المشكلة تؤثر ليس فقط على راحة المستخدم بل قد تؤدي إلى انخفاض الأداء مؤقتا بسبب نظام الحماية الحرارية الذي يقلل من قوة المعالجة لتفادي التلف.

قلة الابتكار في التصميم

في الوقت الذي ينتظر فيه المستخدمون تصميما جديدا كليا مع كل إصدار لم يختلف التصميم الخارجي للهاتف الجديد بشكل كبير عن الإصدارات السابقة، الاكتفاء ببعض التعديلات الطفيفة مثل موقع الكاميرات أو درجة الانحناء في الحواف لم يكن كافيا لتقديم تجربة بصرية جديدة أو إحساس مختلف أثناء الاستخدام.

سعر مرتفع مقارنة بالمنافسين

أحد أبرز العيوب هو ارتفاع سعر الهاتف بشكل ملحوظ، خصوصا عند مقارنته بمواصفات بعض الهواتف المنافسة التي تقدم تقنيات مماثلة أو حتى متفوقة بسعر أقل، هذا الفرق في التسعير يجعل الهاتف أقل جاذبية للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل قيمة مقابل المال.

رغم أن هاتف آيفون الجديد يقدم تجربة استخدام متقدمة في كثير من الجوانب، فإن وجود بعض العيوب التقنية والعملية يجعل من الضروري تقييم القرار الشرائي بناء على الاحتياجات الفردية وتوقعات المستخدم من الجهاز، فكما أن الهاتف يتمتع بمميزات كثيرة، فإن هذه العيوب قد تكون حاسمة لدى البعض عند المفاضلة بينه وبين هواتف أخرى في السوق.