نتائج بوابة الأزهر الشريف.. نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية في خطوات سهلة

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الترم الثاني، خاصة بعد إنتهاء الامتحانات خلال الفترة الماضية، نظير أن أوراق الامتحانات تخضع إلى بعض المراحل المعنية بإعلانها، لتكون بدايتها مرحلة تصحيح الأوراق، بالإضافة إلى رصد ومراجعة الأوراق الخاصة بالشهادة الابتدائية والإعدادية، لتأتي المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتائج من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الترم الثاني في كافة المعاهد الأزهرية، سواء كان في لوحات المعاهد الأزهرية أو من خلا المواقع الإلكتروني بناءً على ما يلي:-

قم بالانتقال إلى موقع بوابة الأزهر الشريف.

فيما ستتأهل من الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

قم بإختيار المرحلة الابتدائية أو الإعدادية.

القيام بتحديد الترم الثاني.

مع إدخال بيانات الطالب المتمثلة في رقم الجلوس.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض تفاصيل النتيجة بالدرجات المتحصل عليها كل طالب.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية

وبناءً على التوقعات الأخيرة، فإن إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية سيكون مع نهاية الشهر الجاري، وذلك عقب الإنتهاء من جميع الإجراءات التي تضمن ظهور النتيجة بالنسبة للشهادات الإبتدائية والإعدادية، ويأتي ذلك من باب حرص القطاع على مصلحة الطلاب في الحصول على نتائجهم والدرجات المستحقة لهم في هذه المرحلة الدراسية، على أن تبدأ مرحلة التظلم بعد إعلان النتائج مباشرة من قبل الجهات المعنية في الأزهر.