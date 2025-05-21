صراع دموي الأن.. مفاجاة الحقة 192 مسلسل قيامة عثمان على القناة الناقلة ثب ترددها

الحلقة 192 من المؤسس عثمان لاقت اهتماما كبيرًا بين ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، خاصة بعد تأجيلها الأسبوع الماضي، نظير أن حلقة اليوم تشهد حالة من الأحداث الدموية الأكثر تشويقًا وإثارة، حتى أن عدد كبير من المشاهدين يرغبون في مشاهدتها، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القنوات الناقلة وكذلك موعد بثها، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

موعد عرض قيامة عثمان الحلقة 192

جاءت المواعيد التي يتم فيها بث حلقات المؤسس عثمان الموسم السادس، بناءً على ما يلي:-

عرض الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

كما يمكنك متابعة الحلقات الخاصة بالمؤسس عثمان يوم الخميس الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية.

نظير إمكانية مشاهدة حلقات المؤسس عثمان على منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة ATV التركية

يمكن بكل سهولة متابعة حلقات المؤسس عثمان باللغة التركية، بناءً على المعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها يكون 10796.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد الفجر الجزائرية

قم بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية كذلك على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات الأتيه:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

ترددها يكون 12034.

أما عن استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد قناة اليرموك الأردنية

يمكن تنزيل تردد قناة اليرموك الأردنية، من أجل متابعة المؤسس عثمان، بناءً على ما يلي:-