الحلقة الأخيرة .. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 58 الموسم الثاني الأخيرة نهاية صادمة للجمهور

ترتفع مؤشرات البحث عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 58 الموسم الثاني، حيث يعد ذلك المسلسل من الدراما التركية التاريخية الناجحة التي حققت نسب متابعات مرتفعة منذ بداية عرض الموسم الأول، ويحاكي المسلسل نشأة البطل الاسلامي صلاح الدين الايوبي صراعات ذلك القائد المغوار لتأسيس جيش قوي و محاربة الصليبيين وتفاصيل معركة الزنكيين التاريخية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 58

تعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل لهذا الموسم في يوم الجمعة بتاريخ ثلاثين من شهر مايو الميلادي 2025 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وذلك على شاشة قناة الفجر الجزائرية الأرضية، حيث تعرض الحلقة لمدة 45 دقيقة كاملة باللغة العربية.

ويذكر أن بداية ذلك الموسم كانت في يناير الماضي، وقد أثار خبر عرض الحلقة الأخيرة حالة من الحزن بين جمهور المسلسل الراغبين في متابعة مجريات الأحداث لتلك الحقبة الزمنية خاصة بعد أن انتهت الحلقة ما قبل الأخيرة بمحاولة لقتل البطل صلاح الدين وذلك قبل معركة فتح القدس المنتظرة من قبل جمهور المسلسل تلك المعركة الحاسمة المنتظرة منذ بداية الموسم.

احداث الحلقة 57 مسلسل صلاح الدين

عرضت قناة تي أر تي 1 التركية الحلقة ما قبل الأخيرة من المسلسل باللغة التركية مساء يوم الاثنين الماضي باللغة التركية وقد شهدت الحلقة مولود جديد للسلطان من زوجته شمسة و اتفاقية السلام بين صلاح الدين وبين الملك بلدوين الرابع الذي ظهر في حالة إعياء شديدة وتفاصيل قرار حفر الأنفاق للوصول إلى القلعة ومحاولة الكونت باليان اغتيال صلاح الدين بسهم صائب ولكن الكونتيسة ميلا تتدخل سريعا لتنقذ صلاح الدين وتضع حياتها في خطوره.

تردد قناة الفجر الجزائرية الأرضية

يمكن متابعة الحلقة الأخيرة والمنتظرة في هذا الموسم من خلال تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، وذلك من خلال إجراء بحث يدوي ثم إدخال بيانات الاستقبال التالية: