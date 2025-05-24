استعلام نتائج السادس الابتدائي الدور الأول العراق 2025 nataegna.net فور ظهورها

يتساءل الكثيرون من الطلاب واولياء الامور حول موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول العراق 2025، حيث انتهى الطلاب من إجراء الاختبارات، وأصبح الآن هناك بعض الخوف والقلق من النتائج، والتي من المتوقع أن تظهر بعد فترة لا تقل عن 10 أيام، وذلك بعد الانتهاء رسميًا من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن النتائج من خلال الصفحات الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول العراق

يُمكن الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق فور ظهورها عن طريق عدة طُرق مختلفة ونوافيكم بالطريقة عبر موقع وزارة التربية العراقية والتي جاءت على النحو التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي moedu.gov.iq.

الضغط على اختيار “نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025”.

تحديد المرحلة التعليمية والعام الدراسي.

إدخال اسم الطالب الكامل ورقم الامتحان.

قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على أيقونة استعلام.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول عبر موقع نتائجنا

يمكن الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي .

الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي.

تحديد “نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2025”.

اختيار المحافظة المراد تحميل نتائجها.

الضغط على كلمة تنزيل PDF بجانب اسم المحافظة.

ابحث عن اسمك لتظهر لك تفاصيل النتيجة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

لم يتحدد رسميًا حتى هذه اللحظة موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي، ويُعتبر من أهم المراحل الدراسية التي يتحدد من خلالها مصير الطلاب للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط والحصول على شهادة إتمام التعليم الابتدائي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج تدريجيًا في المحافظات فلا تظهر في وقت واحد، وإليكم بعض المحافظات التي من المتوقع إعلان نتائجها خلال الفترة المقبلة: