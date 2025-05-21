“من الهاتف في ثواني” فتح حساب بنك الخرطوم خمس خطوات أونلاين 2025 عبر تطبيق بنكك الإلكتروني bankak

يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية فتح حساب بنك الخرطوم خمس خطوات أونلاين 2025، حيث طرح بنك الخرطوم الفترة السابقة بعض من الخدمات الإلكترونية لعملائه السودانيين المقيمين أو المغتربين ليتمكنوا من إنشاء حساب جديد خلال خطوات بسيطة وسهلة بأي وقت ومكان دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة لتحويل الأموال محليا او دوليا وكذلك دفع وشراء الفواتير.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم خمس خطوات

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 والتي تمثلت على النحو التالي:

قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

من ثم يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة.

ثم تحديد نوع الحساب المناسب لك.

كتابة كافة البيانات اللازمة بشكل صحيح.

إرسال المستندات اللازمة بالصيغة المحددة.

عليك الآن الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرائتها.

أخيرا انقر على إرسال الطلب، ليتم إنشاء الحساب بنجاح.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم بعض من الشروط المطلوبة لفتح الحساب أونلاين ويكون ذلك بعض الشروط وتمثلت كما يلي: